在美国，特斯拉和SpaceX负责人埃隆·马斯克表示，他后悔在中期选举期间花费近5亿美元支持共和党候选人。他于当地时间周三在《纽约时报》举办的一场会议上作出上述表示。

据《明镜周刊》报道，马斯克承认，巨额支出却取得微小成果让他觉得自己很愚蠢。与此同时，他认为，如果没有他的资金支持，共和党的表现可能会更差。

共和党的失败

据该刊物报道，在选举中，获得总统唐纳德·特朗普支持的共和党人失去了在参议院和众议院的多数席位。民主党甚至在共和党的传统支持地区也取得了成功。

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马斯克将部分捐款用于支持共和党在得克萨斯州的政治主导地位。该州对这位商人具有特殊意义，因为特斯拉、SpaceX以及计划中的联合芯片制造项目均位于那里。

得克萨斯州的结果

在得克萨斯州，民主党人吉娜·希诺霍萨击败了共和党州长格雷格·阿博特。马斯克表示，投票结果表明，仅靠金钱并不能决定选举结果。他说，如果能够让时间倒流，他会少花一些钱。

马斯克还表示，他并不认为自己是与特朗普有关的MAGA运动的支持者。他解释说，他不支持盲目忠于共和党的一套政治立场。此前，马斯克曾称自己是MAGA支持者，其中包括在2024年底的一场竞选活动期间。

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