В США глава Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что пожалел о почти полумиллиарде долларов, потраченных на поддержку кандидатов-республиканцев во время промежуточных выборов. Об этом он сказал в среду по местному времени на конференции газеты The New York Times.

Как сообщает Der Spiegel, Маск признал, что чувствует себя глупо из-за больших расходов при незначительном результате. В то же время он предположил, что без его финансовой поддержки республиканцы могли бы выступить еще хуже.

Поражение республиканцев

По данным издания, на выборах республиканцы, которых поддерживал президент Дональд Трамп, потеряли большинство и в Сенате, и в Палате представителей. Демократам удалось добиться успеха даже в традиционных опорных районах Республиканской партии.

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Часть пожертвований Маск направлял на поддержку политического доминирования республиканцев в Техасе. Этот штат имеет для бизнесмена особое значение, поскольку там расположены Tesla, SpaceX и запланированный совместный проект по производству чипов.

Результат в Техасе

В Техасе демократка Джина Хинохоса победила губернатора-республиканца Грега Эбботта. Маск заявил, что итоги голосования показали: одни лишь деньги не определяют результат выборов. По его словам, если бы он мог повернуть время вспять, то потратил бы меньше.

Также Маск сказал, что не считает себя сторонником движения MAGA, связанного с Трампом. Он объяснил, что не поддерживает слепую преданность набору политических позиций Республиканской партии. Ранее Маск называл себя сторонником MAGA, в частности во время предвыборного мероприятия в конце 2024 года.

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