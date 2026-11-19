W USA szef Tesli i SpaceX, Elon Musk, oświadczył, że żałuje wydania niemal pół miliarda dolarów na wsparcie kandydatów Partii Republikańskiej podczas wyborów połówkowych. Powiedział to w środę czasu lokalnego na konferencji gazety The New York Times.

Jak informuje Der Spiegel, Musk przyznał, że czuje się głupio z powodu dużych wydatków przy niewielkim rezultacie. Jednocześnie zasugerował, że bez jego wsparcia finansowego Republikanie mogliby wypaść jeszcze gorzej.

Porażka Republikanów

Według publikacji w wyborach Republikanie, których popierał prezydent Donald Trump, stracili większość zarówno w Senacie, jak i w Izbie Reprezentantów. Demokraci zdołali odnieść sukces nawet w tradycyjnych bastionach Partii Republikańskiej.

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Część darowizn Musk przeznaczał na wspieranie politycznej dominacji Republikanów w Teksasie. Stan ten ma dla biznesmena szczególne znaczenie, ponieważ znajdują się tam Tesla, SpaceX oraz planowany wspólny projekt produkcji chipów.

Wynik w Teksasie

W Teksasie demokratka Gina Hinojosa pokonała republikańskiego gubernatora Grega Abbotta. Musk oświadczył, że wyniki głosowania pokazały, iż same pieniądze nie przesądzają o wyniku wyborów. Według niego, gdyby mógł cofnąć czas, wydałby mniej.

Musk powiedział również, że nie uważa się za zwolennika ruchu MAGA związanego z Trumpem. Wyjaśnił, że nie popiera ślepej lojalności wobec zestawu stanowisk politycznych Partii Republikańskiej. Wcześniej Musk nazywał siebie zwolennikiem MAGA, w tym podczas wydarzenia wyborczego pod koniec 2024 roku.

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