Международный валютный фонд достиг с Египтом соглашения на уровне персонала по окончательному пересмотру кредитной программы. В случае одобрения исполнительным советом МВФ страна сможет получить около $2,3 млрд до окончания действия договорённостей 15 декабря, сообщает The National.

Из этой суммы примерно $1,5 млрд должны поступить в рамках механизма расширенного кредитования, ещё до $800 млн — по программе поддержки устойчивости и устойчивого развития, имеющей климатическую направленность. Если совет директоров одобрит решение, общий объём выплат Египту по двум программам достигнет около $9,6 млрд.

Рост экономики и инфляция

Переговоры представителей МВФ с египетскими властями проходили в Каире с 25 октября по 5 ноября, после чего консультации продолжились онлайн с 7 по 15 ноября. Глава миссии МВФ Амин Мати заявил, что реализация программы экономических реформ и реакция властей на последствия войны на Ближнем Востоке помогли сохранить макроэкономическую стабильность.

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По оценке фонда, в 2025/26 финансовом году реальный рост экономики Египта составил 5,1%. Его обеспечили восстановление активности, связанной с Суэцким каналом и нефтью, а также производство, туризм и сектор коммуникаций. Годовая инфляция в городах в октябре замедлилась до 12,7% против 13,9% в сентябре.

Долг и валютный курс

МВФ назвал высокий государственный долг и потребности в финансировании ключевыми уязвимостями Египта. Фонд призвал Каир сокращать зависимость от краткосрочных заимствований, своевременно корректировать цены на топливо и сохранять адресную социальную поддержку для уязвимых домохозяйств.

Фонд также подчеркнул, что гибкий обменный курс должен оставаться главной защитой от внешних потрясений. За последний год египетский фунт потерял около 13% стоимости по отношению к доллару и в октябре достиг рекордно низкого уровня — 56,39 фунта за доллар. Президент Абдель Фаттах ас-Сиси ранее заявил, что Египет не планирует обращаться за новым финансированием МВФ после завершения действующей программы.

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