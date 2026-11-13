美国海军低调撤换多名指挥官——Asharq Al-Awsat

美国海军在过去数月里低调撤换了多名高级官员和指挥官，偏离了其一贯公开宣布此类人事决定的做法。据Asharq Al-Awsat援引美联社报道，此举引发了国会议员的批评。

立法者的质疑

两名民主党籍国会议员表示，在上个月发生水下碰撞后，海军没有就一艘核潜艇全部领导层被解职一事通知国会。来自康涅狄格州的众议员乔·考特尼和来自华盛顿州的众议员亚当·史密斯在致海军领导层的信中指出，缺乏沟通令海军对透明度以及与国会开展富有成效合作的承诺受到质疑。

另据一名未具名的国防部官员称，海军于9月撤换了一艘部署在中东地区的驱逐舰舰长。曾担任美国国会和最高法院医生的海军少将布莱恩·莫纳汉，也在海军调查期间离职。其离职没有公开宣布或确认。

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有关行动信息的限制

这些事件不同于海军长期以来公开宣布重大指挥官及其他知名官员撤职的政策。与此同时，对军事行动报道的限制也在收紧，尤其是在中东地区。

这一情况可能影响代理海军部长洪高的确认听证会；他正寻求被正式任命为该部门最高文职负责人。美国中央司令部对近期针对伊朗的有限打击披露的细节不多，并以行动安全需要为由，拒绝评论或说明基地和装备受损情况。

根据美联社的分析，数月后才得以确认，伊朗无人机和导弹袭击破坏或摧毁了该地区26处军事基地及其他配备美国装备地点的设施。

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