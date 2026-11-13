Piosenkarka i autorka tekstów Taylor Swift wystąpi 18 listopada podczas ceremonii CMA Awards w Nashville. Będzie to jej pierwszy występ na tym show od 2013 roku, informuje Rolling Stone.

Nominacja za piosenkę do Toy Story 5

Swift otrzymała nominację w kategorii Singiel Roku za utwór I Knew It, I Knew You do filmu Toy Story 5. Jest to jej 26. nominacja do CMA Awards. Po raz pierwszy artystka została nominowana do nagrody w 2007 roku w kategorii Horizon Award, która obecnie nosi nazwę Nowy Artysta Roku. Od tego czasu zdobyła kolejne 11 nagród CMA.

Swift ostatni raz wystąpiła na CMA Awards w 2013 roku, gdy zaśpiewała utwór tytułowy z albumu Red. W następnym roku piosenkarka wydała popowy album 1989. W tym roku nagrała country balladę I Knew It, I Knew You do filmu Toy Story 5.

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Inni uczestnicy ceremonii

Ceremonia CMA Awards będzie transmitowana na żywo z Nashville. Prowadzącą show będzie Lainey Wilson. W programie zapowiedziano również występy Luke’a Combsa, Megan Moroney, Mirandy Lambert, Red Clay Strays, Tima McGrawa, Tuckera Wetmore’a, Vince’a Gilla i Zacha Topa.

Na scenie zaplanowano także dwa wspólne występy: jeden będzie poświęcony zmarłej Dolly Parton, a drugi duetowi Brooks & Dunn, który w tym roku otrzyma nagrodę za całokształt twórczości. Rolling Stone zaznacza, że Swift nie weźmie udziału w hołdzie dla Dolly Parton, mimo plotek o jej możliwym pojawieniu się.

W ubiegłym miesiącu Swift została wprowadzona do Nashville Songwriters Hall of Fame. Podczas ceremonii przedstawił ją Brad Paisley, a artystka powiedziała, że to właśnie w Nashville zdobyła twórcze podstawy.

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