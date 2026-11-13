Певица и автор песен Тейлор Свифт 18 ноября выступит на церемонии CMA Awards в Нэшвилле. Это будет ее первое выступление на шоу с 2013 года, сообщает Rolling Stone.

Номинация за песню для Toy Story 5

Свифт номинирована в категории «Сингл года» за композицию I Knew It, I Knew You для Toy Story 5. Эта номинация стала для нее 26-й на CMA Awards. Впервые артистку номинировали на награду в 2007 году — в категории Horizon Award, которая сейчас называется «Новый артист года». С тех пор она получила еще 11 наград CMA.

В последний раз Свифт выступала на CMA Awards в 2013 году, когда исполнила титульную композицию с альбома Red. В следующем году певица выпустила поп-альбом 1989. В этом году она записала кантри-балладу I Knew It, I Knew You для Toy Story 5.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Другие участники церемонии

Церемонию CMA Awards будут транслировать в прямом эфире из Нэшвилла. Ведущей шоу будет Лейни Уилсон. Также в программе заявлены Люк Комбс, Меган Морони, Миранда Ламберт, Red Clay Strays, Тим Макгроу, Такер Уэтмор, Винс Гилл и Зак Топ.

На сцене также запланированы два совместных номера: один посвятят покойной Долли Партон, другой — дуэту Brooks & Dunn, который в этом году получит награду за жизненные достижения. Rolling Stone отмечает, что Свифт не примет участия в трибьюте Долли Партон, несмотря на слухи о ее возможном появлении.

В прошлом месяце Свифт вошла в Зал славы авторов песен Нэшвилла. На церемонии ее представил Брэд Пейсли, а артистка сказала, что получила творческие основы именно в Нэшвилле.

Читай нас в