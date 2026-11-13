歌手兼词曲作者泰勒·斯威夫特将于11月18日在纳什维尔举行的CMA大奖颁奖典礼上表演。这将是她自2013年以来首次在该节目中演出，《滚石》报道。

凭《玩具总动员5》歌曲获得提名

斯威夫特凭为《玩具总动员5》创作的歌曲I Knew It, I Knew You获得“年度单曲”提名。这是她第26次获得CMA大奖提名。这位艺人首次获得该奖项提名是在2007年，当时提名类别为Horizon Award，该奖项现称“年度最佳新人”。此后，她又获得了11项CMA奖。

斯威夫特上一次在CMA大奖上表演是在2013年，当时她演唱了专辑Red的同名主打歌。次年，这位歌手发行了流行专辑1989。今年，她为《玩具总动员5》录制了乡村民谣I Knew It, I Knew You。

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其他典礼参与者

CMA大奖颁奖典礼将从纳什维尔进行现场直播。莱妮·威尔逊将担任节目的主持人。卢克·库姆斯、梅根·莫罗尼、米兰达·兰伯特、Red Clay Strays、蒂姆·麦格劳、塔克·韦特莫尔、文斯·吉尔和扎克·托普也将在节目中亮相。

舞台上还计划安排两场合作表演：一场将献给已故的多莉·帕顿，另一场将献给二人组合Brooks & Dunn，该组合今年将获得终身成就奖。《滚石》指出，尽管有关于她可能现身的传闻，斯威夫特不会参加向多莉·帕顿致敬的表演。

上个月，斯威夫特入选纳什维尔词曲作者名人堂。在仪式上，布拉德·佩斯利介绍了她；这位艺人表示，她正是在纳什维尔奠定了创作基础。

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