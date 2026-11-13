Співачка Тейлор Свіфт виступить на CMA Awards уперше за 13 років — Rolling Stone

Співачка й авторка пісень Тейлор Свіфт 18 листопада виступить на церемонії CMA Awards у Нешвіллі. Це буде її перший виступ на шоу з 2013 року, повідомляє Rolling Stone.

Номінація за пісню для Toy Story 5

Свіфт номінована в категорії «Сингл року» за композицію I Knew It, I Knew You для Toy Story 5. Ця номінація стала для неї 26-ю на CMA Awards. Уперше артистку висунули на нагороду 2007 року — в категорії Horizon Award, яка нині має назву «Найкращий новий артист». Відтоді вона здобула ще 11 нагород CMA.

Востаннє Свіфт виступала на CMA Awards у 2013 році, коли виконала титульну композицію з альбому Red. Наступного року співачка випустила поп-альбом 1989. Цього року вона записала кантрі-баладу I Knew It, I Knew You для Toy Story 5.

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Інші учасники церемонії

Церемонію CMA Awards транслюватимуть наживо з Нешвілла. Ведучою шоу буде Лейні Вілсон. Також у програмі заявлені Люк Комбс, Меган Моруні, Міранда Ламберт, Red Clay Strays, Тім Макгроу, Такер Ветмор, Вінс Гілл і Зак Топ.

На сцені також заплановані два спільні номери: один присвятять покійній Доллі Партон, інший — дуету Brooks & Dunn, який цього року отримає нагороду за життєві досягнення. Rolling Stone зазначає, що Свіфт не братиме участі в триб’юті Доллі Партон, попри чутки про її можливу появу.

Минулого місяця Свіфт увійшла до Зали слави авторів пісень Нешвілла. На церемонії її представив Бред Пейслі, а артистка сказала, що творчі основи здобула саме в Нешвіллі.

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