В Японии Sumitomo Mitsui Financial Group и Mizuho Financial Group повысили прогнозы годовой прибыли и объявили о выкупе собственных акций. Как сообщает The Japan Times, банки улучшили ожидания после роста процентных ставок и высокого спроса на кредиты.

Новые прогнозы банков

Sumitomo Mitsui Financial Group ожидает чистую прибыль в размере 1,9 трлн иен, или около $12 млрд, за финансовый год, заканчивающийся 31 марта. Предыдущий прогноз компании составлял 1,7 трлн иен. Mizuho Financial Group повысила годовой целевой показатель с 1,4 трлн до 1,6 трлн иен.

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Влияние ставок и кредитования

Японские кредиторы демонстрируют рекордную прибыль благодаря повышению ставок центральным банком страны. Корпоративное кредитование, по данным издания, пока не показывает существенных признаков замедления.

В то же время банки работают в условиях растущих экономических рисков. Глобальные инвесторы обеспокоены устойчивостью бума искусственного интеллекта, а геополитические конфликты поддерживают высокие цены на энергоносители.

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