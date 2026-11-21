В пятницу в центральном регионе Хунин в Перу произошло землетрясение магнитудой 6,9. На момент сообщения информации о жертвах или значительных разрушениях не поступало.

Эпицентр и время землетрясения

По данным Anadolu Agency, Геологическая служба США зафиксировала эпицентр в 22 километрах к западу-северо-западу от Ондореса в регионе Хунин. Землетрясение произошло в пятницу в 19:09 по местному времени, или в субботу в 00:09 по Гринвичу.

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Очаг землетрясения залегал на глубине около 142,1 километра. Данные о магнитуде, расположении эпицентра и глубине толчков предоставила Геологическая служба США.

Угрозы цунами нет

Национальный центр предупреждения о цунами США заявил, что после подземных толчков не объявлял предупреждение, информационное сообщение, режим наблюдения или угрозу цунами. Сразу после землетрясения также не сообщалось о пострадавших или существенных повреждениях.

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