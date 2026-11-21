W piątek w centralnym regionie Junín w Peru doszło do trzęsienia ziemi o magnitudzie 6,9. W chwili przekazywania informacji nie było doniesień o ofiarach ani znacznych zniszczeniach.

Epicentrum i czas trzęsienia ziemi

Według Anadolu Agency, Służba Geologiczna Stanów Zjednoczonych zarejestrowała epicentrum 22 kilometry na zachód-północny zachód od Ondores w regionie Junín. Trzęsienie ziemi nastąpiło w piątek o godz. 19:09 czasu lokalnego, czyli w sobotę o godz. 00:09 czasu GMT.

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Ognisko trzęsienia ziemi znajdowało się na głębokości około 142,1 kilometra. Dane dotyczące magnitudy, położenia epicentrum i głębokości wstrząsów podała Służba Geologiczna Stanów Zjednoczonych.

Brak zagrożenia tsunami

Amerykańskie Narodowe Centrum Ostrzegania przed Tsunami oświadczyło, że po wstrząsach nie wydało ostrzeżenia, komunikatu informacyjnego, alertu obserwacyjnego ani informacji o zagrożeniu tsunami. Bezpośrednio po trzęsieniu ziemi nie informowano również o poszkodowanych ani istotnych zniszczeniach.

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