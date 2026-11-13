W Japonii Sumitomo Mitsui Financial Group i Mizuho Financial Group podniosły prognozy rocznego zysku oraz ogłosiły skup własnych akcji. Jak informuje The Japan Times, banki poprawiły oczekiwania po wzroście stóp procentowych i wysokim popycie na kredyty.

Nowe prognozy banków

Sumitomo Mitsui Financial Group oczekuje zysku netto w wysokości 1,9 bln jenów, czyli około 12 mld dolarów, w roku finansowym kończącym się 31 marca. Poprzednia prognoza spółki wynosiła 1,7 bln jenów. Mizuho Financial Group podniosła roczny cel z 1,4 bln do 1,6 bln jenów.

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Wpływ stóp i kredytowania

Japońscy kredytodawcy osiągają rekordowe zyski dzięki podwyżkom stóp procentowych przez bank centralny kraju. Kredytowanie przedsiębiorstw, według publikacji, jak dotąd nie wykazuje istotnych oznak spowolnienia.

Jednocześnie banki działają w warunkach rosnącego ryzyka gospodarczego. Globalni inwestorzy obawiają się trwałości boomu sztucznej inteligencji, a konflikty geopolityczne utrzymują wysokie ceny energii.

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