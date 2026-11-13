W miejscowości Morkůvky na Morawach w Czechach zbadano rzadką kamienną formę z późnej epoki brązu do odlewania grotów włóczni. Artefakt znalazł w 2007 roku J. Tomanec podczas prac ziemnych na własnej działce. Wcześniej jednej połowy formy używano jako podpory starej szopy, donosi ScienceAlert.

Forma do odlewania grotów włóczni

Znalezisko wykonano z tufu ryolitowego, skały wulkanicznej. Ma ono 227 milimetrów długości i waży około kilograma. Jest to jedna połowa formy używanej do odlewania tulejkowego grotu włóczni z podłużnymi żebrami.

Czescy badacze, w tym specjaliści z Muzeum Morawskiego, gdzie przedmiot jest obecnie przechowywany, przeanalizowali go metodą fluorescencji rentgenowskiej i dyfrakcji rentgenowskiej. Wyniki badania opublikowano w czasopiśmie Archeologické rozhledy w połowie 2025 roku.

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Ślady użytkowania

Liczne pęknięcia oraz szkliste, pęcherzykowate formacje żużlowe, według wniosków badaczy, wskazują na intensywne używanie formy około 3–3,3 tysiąca lat temu, w czasach kultury pól popielnicowych w późnej epoce brązu.

Konstrukcja odlewnicza składała się z trzech części: dwóch połówek formy, które spinano miedzianym drutem, a wnękę wypełniano brązem cynowym. Metalowy lub gliniany pręt tworzył tuleję, dzięki której gotowy grot można było zamocować na drewnianym drzewcu.

Na Morawach wiarygodnie odnotowano tylko dwie inne podobne formy, podczas gdy w Kotlinie Karpackiej, zwłaszcza na Węgrzech i w Transylwanii, technologie takie występują częściej. Badacze przypuszczają, że tuf ryolitowy mógł pochodzić z rejonu Gór Bukowych na północy Węgier. Ich zdaniem znalezisko świadczy o tym, że surowce do produkcji kamiennych form mogły być transportowane przez Europę Środkową na dziesiątki lub setki kilometrów.

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