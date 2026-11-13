В селе Моркувки в Моравии, Чехия, исследовали редкую каменную форму эпохи поздней бронзы для литья наконечников копий. Артефакт в 2007 году во время земляных работ на собственном участке нашел J. Tomanec. Ранее одну половину формы использовали в качестве подпорки для старого сарая, сообщает ScienceAlert.

Форма для литья наконечников копий

Находка изготовлена из риолитового туфа — вулканической породы. Ее длина достигает 227 миллиметров, а вес составляет около килограмма. Это одна половина формы, которую использовали для отливки втульчатого наконечника копья с продольными ребрами.

Чешские исследователи, в частности специалисты Моравского музея, где сейчас хранится предмет, проанализировали его методом рентгенофлуоресцентного анализа и рентгеновской дифракции. Результаты исследования опубликовали в журнале Archeologické rozhledy в середине 2025 года.

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Следы использования

Многочисленные трещины и стекловидные пузырчатые шлаковые образования, по выводу исследователей, указывают на интенсивное использование формы примерно 3–3,3 тысячи лет назад, во времена культуры полей погребальных урн в позднем бронзовом веке.

Литейная конструкция состояла из трех частей: двух половин формы, которые скрепляли медной проволокой, а полость заполняли оловянистой бронзой. Металлический или глиняный стержень образовывал втулку, благодаря которой готовый наконечник можно было закрепить на деревянном древке.

В Моравии достоверно зафиксированы лишь две другие подобные формы, тогда как в Карпатском бассейне, в частности в Венгрии и Трансильвании, такие технологии встречаются чаще. Исследователи предполагают, что риолитовый туф мог происходить из района гор Бюкк на севере Венгрии. По их мнению, находка свидетельствует о том, что сырье для производства каменных форм могло перевозиться по Центральной Европе на десятки или сотни километров.

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