在捷克摩拉维亚的莫尔库夫基村，研究人员考察了一件用于铸造矛头的罕见晚期青铜时代石制铸模。该文物由J. Tomanec于2007年在自己土地上进行土方作业时发现。此前，铸模的一半曾被用作旧棚屋的支撑物，ScienceAlert报道。

用于铸造矛头的模具

这件发现物由流纹岩凝灰岩制成，这是一种火山岩。其长度达227毫米，重量约为1公斤。这是铸模的一半，曾用于铸造带有纵向棱纹的套筒式矛头。

捷克研究人员，包括该物件现收藏于其中的摩拉维亚博物馆专家，使用X射线荧光分析和X射线衍射法对其进行了分析。研究结果于2025年年中发表在《Archeologické rozhledy》期刊上。

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使用痕迹

研究人员认为，大量裂缝以及玻璃状气泡状炉渣形成物表明，这件铸模在约3000至3300年前，即晚期青铜时代骨灰瓮田文化时期曾被密集使用。

铸造结构由三部分组成：铸模的两半用铜线固定，模腔内填充锡青铜。金属或黏土制芯棒形成套筒，使制成的矛头能够固定在木制杆柄上。

在摩拉维亚，仅可靠记录到另外两件类似铸模；而在喀尔巴阡盆地，尤其是匈牙利和特兰西瓦尼亚，这类技术更为常见。研究人员推测，流纹岩凝灰岩可能来自匈牙利北部比克山地区。他们认为，这一发现表明，用于制造石制铸模的原材料可能曾在中欧运输数十或数百公里。

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