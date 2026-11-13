We Włoszech największy lewicowy związek zawodowy CGIL potwierdził przeprowadzenie strajku generalnego 20 listopada przeciwko rządowemu pakietowi budżetowemu. Poinformowała o tym ANSA English po spotkaniu przedstawicieli związku z rządem w rzymskim Palazzo Chigi.

Spotkanie z rządem

Krajowy sekretarz CGIL Christian Ferrari nazwał spotkanie z przedstawicielami rządu uprzejmym, lecz politycznie bezużytecznym. Oświadczył, że związek utrzymuje zdecydowanie negatywną ocenę projektu ustawy budżetowej.

Według Ferrariego dokument nie odpowiada na pilne kryzysy, z którymi mierzy się kraj. Przedstawiciel CGIL twierdzi również, że ustawa budżetowa opiera się na połączeniu surowej oszczędności i dozbrajania.

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Stanowisko CGIL

Ferrari oświadczył, że zdaniem związku rząd próbuje oszczędzać kosztem emerytur. Uznał to za wystarczającą podstawę do strajku generalnego, który CGIL ogłosił na 20 listopada.

CGIL sprzeciwia się ogólnej logice pakietu budżetowego. Zdaniem Ferrariego rozwiązanie problemów kraju wymaga całkowicie innej polityki gospodarczej.

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