Профспілка CGIL підтвердила загальний страйк в Італії 20 листопада — ANSA English

В Італії найбільша профспілка лівого спрямування CGIL підтвердила проведення загального страйку 20 листопада проти урядового бюджетного пакета. Про це після зустрічі представників профспілки з урядом у римському Палаццо Кіджі повідомляє ANSA English.

Зустріч із урядом

Національний секретар CGIL Крістіан Феррарі назвав зустріч із представниками уряду ввічливою, але політично марною. Він заявив, що профспілка зберігає різко негативну оцінку проєкту закону про бюджет.

За словами Феррарі, документ не відповідає на нагальні кризи, з якими стикається країна. Представник CGIL також стверджує, що бюджетний закон ґрунтується на поєднанні жорсткої економії та переозброєння.

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Позиція CGIL

Феррарі заявив, що, на думку профспілки, уряд намагається заощаджувати кошти за рахунок пенсій. Він назвав це достатньою підставою для загального страйку, який CGIL оголосила на 20 листопада.

CGIL заперечує проти загальної логіки бюджетного пакета. На думку Феррарі, для розв'язання проблем країни потрібна цілком інша економічна політика.

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