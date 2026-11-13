В Италии крупнейший левый профсоюз CGIL подтвердил проведение всеобщей забастовки 20 ноября против правительственного бюджетного пакета. Об этом после встречи представителей профсоюза с правительством в римском Палаццо Киджи сообщает ANSA English.

Встреча с правительством

Национальный секретарь CGIL Кристиан Феррари назвал встречу с представителями правительства вежливой, но политически бесполезной. Он заявил, что профсоюз сохраняет резко негативную оценку проекта закона о бюджете.

По словам Феррари, документ не отвечает на неотложные кризисы, с которыми сталкивается страна. Представитель CGIL также утверждает, что бюджетный закон основан на сочетании жесткой экономии и перевооружения.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Позиция CGIL

Феррари заявил, что, по мнению профсоюза, правительство пытается экономить средства за счет пенсий. Он назвал это достаточным основанием для всеобщей забастовки, которую CGIL объявил на 20 ноября.

CGIL возражает против общей логики бюджетного пакета. По мнению Феррари, для решения проблем страны необходима совершенно иная экономическая политика.

Читай нас в