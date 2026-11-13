W Szkocji specjaliści zrekonstruowali wygląd monumentalnego posągu jeździeckiego, który, ich zdaniem, mógł przedstawiać rzymskiego cesarza Antoninusa Piusa. Z rzeźby zachowała się prawa dolna część nogi — pozłacane brązowe stopa i łydka. Fragment, znany jako noga z Milsington, znaleziono na bagnie w 1820 roku, informuje Live Science.

Jest to jedyny znany w Szkocji przykład monumentalnego posągu rzymskiego cesarza. Zdaniem ekspertów rzeźbę wykonano około 140 roku naszej ery. Wcześniej badacze przypuszczali, że brązowy posąg mógł zostać przywieziony z angielskiego Yorku, jednak dalsze badania rzymskiego pogranicza dały podstawy, by powiązać znalezisko ze Szkocją.

Pomnik jeździecki na granicy imperium

Eksperci uważają, że noga pochodziła z posągu jeździeckiego Antoninusa Piusa, podobnego do słynnej rzeźby Marka Aureliusza w Rzymie. Antoninus Pius rządził Cesarstwem Rzymskim w latach 138–161, obejmując tron po Hadrianie.

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Za panowania Antoninusa Piusa namiestnik rzymskiej Brytanii otrzymał rozkaz ruszyć na północ, najechać południową Szkocję i zbudować Wał Antonina. Po śmierci cesarza umocnienia przestały być bronione, a Rzymianie wycofali się z terytorium Szkocji.

Posąg mógł zostać rozebrany podczas odwrotu

National Museums Scotland przypuszcza, że podczas odwrotu Rzymianie mogli rozebrać cenne posągi, które ustawili na tym terytorium. Oględziny nogi przed nową wystawą nie wykazały na brązie śladów cięcia. Wskazuje to, że fragment prawdopodobnie oddzielono ostrożnie, a nie odrąbano podczas celowego niszczenia ani w celu przetworzenia na złom.

Dokładna przyczyna, dla której z rzeźby pozostała jedynie noga, nie jest znana. Fragment wraz z ołtarzami Mitry z Inveresk i innymi rzymskimi znaleziskami zostanie zaprezentowany od 14 listopada na wystawie „Rzymska Szkocja: życie na krańcu imperium” w Narodowym Muzeum Szkocji.

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