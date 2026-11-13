В Шотландии специалисты реконструировали облик монументальной конной статуи, которая, по их оценкам, могла изображать римского императора Антонина Пия. От скульптуры сохранилась правая нижняя часть ноги — позолоченные бронзовые стопа и икра. Фрагмент, известный как нога из Милсингтона, нашли в болоте в 1820 году, сообщает Live Science.

Это единственный известный в Шотландии пример монументальной статуи римского императора. По мнению экспертов, скульптуру изготовили примерно в 140 году нашей эры. Ранее исследователи предполагали, что бронзовую статую могли привезти из английского Йорка, однако дальнейшие исследования римского пограничья дали основания связать находку с Шотландией.

Конный монумент на границе империи

Эксперты считают, что нога происходила от конной статуи Антонина Пия, подобной известной скульптуре Марка Аврелия в Риме. Антонин Пий правил Римской империей в 138–161 годах, сменив на престоле Адриана.

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Во время правления Антонина Пия наместнику римской Британии приказали продвинуться на север, вторгнуться в южную Шотландию и построить Антонинов вал. После смерти императора укрепления перестали оборонять, а римляне отошли с территории Шотландии.

Статую могли демонтировать во время отступления

В National Museums Scotland предполагают, что во время отступления римляне могли разобрать ценные статуи, которые установили на этой территории. Осмотр ноги перед новой выставкой не выявил на бронзе следов срезания. Это свидетельствует о том, что фрагмент, вероятно, отделили осторожно, а не отрубили при намеренном уничтожении или для переработки в металлолом.

Точная причина, по которой от скульптуры осталась лишь нога, неизвестна. Фрагмент вместе с алтарями Митры из Инвереска и другими римскими находками представят с 14 ноября на выставке «Римская Шотландия: жизнь на краю империи» в Национальном музее Шотландии.

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