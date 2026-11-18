Суд США приговорил 24-летнего британца Тайлера Бьюкенена из Данди в Шотландии к шести годам лишения свободы после его экстрадиции в Соединенные Штаты в 2025 году. По данным TechCrunch, Бьюкенена обвиняли в краже криптовалюты на сумму не менее $11 млн у десятков компаний.

Фишинг под видом ИТ-поддержки

По данным издания, участники схемы выдавали себя за сотрудников служб ИТ-поддержки и звонили работникам компаний. Они обманом получали учетные данные, которые затем использовали для проникновения в корпоративные системы и кражи криптовалюты.

Министерство юстиции США сообщило, что Бьюкенен стал пятым и последним обвиняемым по этому делу, которому назначили наказание. К концу 2024 года британские и американские правоохранительные органы предъявили обвинения пяти лицам, которых считали ключевыми участниками связанных хакерских группировок.

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Дело об утечке материалов GTA VI

Отдельно 21-летний Арион Куртай из Оксфорда признал вину в нескольких кибератаках, совершенных в подростковом возрасте. Среди них — кража данных и вымогательство у Rockstar Games, разработчика Grand Theft Auto VI. По данным TechCrunch, Куртай также признал причастность к утечке предрелизных видеороликов игры, которая вышла в среду после нескольких переносов.

Ранее британский суд постановил содержать Куртая под стражей на неопределенный срок, признав его неспособным предстать перед судом и оценив риск новых взломов как высокий. Британские власти сообщили, что дело Куртая в дальнейшем будет рассматриваться в открытом судебном процессе.

По данным властей, во время пребывания в отеле под защитой полиции от конкурирующих преступных группировок Куртай использовал Amazon Fire TV Stick для взлома компаний, нарушив условия освобождения под залог. Бьюкенена и Куртая связывают с группировками 0ktapus, Lapsus$ и Scattered Spider, которые атаковали, в частности, Coinbase, DoorDash, Mailchimp и Nvidia.

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