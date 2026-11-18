Sąd USA skazał 24-letniego Brytyjczyka Tylera Buchanana z Dundee w Szkocji na sześć lat więzienia po jego ekstradycji do Stanów Zjednoczonych w 2025 roku. Według TechCrunch Buchanan był oskarżony o kradzież co najmniej 11 mln dolarów w kryptowalutach od dziesiątek firm.

Phishing podszywający się pod wsparcie IT

Według publikacji uczestnicy schematu podszywali się pod pracowników wsparcia IT i telefonowali do pracowników firm. Podstępem uzyskiwali dane uwierzytelniające, które następnie wykorzystywali do uzyskania dostępu do systemów korporacyjnych i kradzieży kryptowalut.

Departament Sprawiedliwości USA poinformował, że Buchanan został piątym i ostatnim oskarżonym w tej sprawie, któremu wymierzono karę. Do końca 2024 roku brytyjskie i amerykańskie organy ścigania postawiły zarzuty pięciu osobom uznawanym za kluczowych uczestników powiązanych grup hakerskich.

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Sprawa wycieku materiałów GTA VI

Oddzielnie 21-letni Arion Kurtaj z Oksfordu przyznał się do kilku cyberataków popełnionych w okresie nastoletnim. Wśród nich były kradzież danych i wymuszenie wobec Rockstar Games, twórcy Grand Theft Auto VI. Według TechCrunch Kurtaj przyznał również, że był zaangażowany w wyciek przedpremierowych nagrań wideo gry, która ukazała się w środę po kilku opóźnieniach.

Wcześniej brytyjski sąd nakazał bezterminowe przetrzymywanie Kurtaja w areszcie, uznając go za niezdolnego do stanięcia przed sądem i oceniając ryzyko kolejnych włamań jako wysokie. Brytyjskie władze poinformowały, że sprawa Kurtaja będzie następnie rozpatrywana w jawnym postępowaniu sądowym.

Według władz Kurtaj, przebywając w hotelu pod ochroną policji przed konkurencyjnymi grupami przestępczymi, używał Amazon Fire TV Stick do włamywania się do firm, naruszając warunki zwolnienia za kaucją. Buchanana i Kurtaja łączy się z grupami 0ktapus, Lapsus$ i Scattered Spider, które atakowały między innymi Coinbase, DoorDash, Mailchimp i Nvidia.

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