Europejski Trybunał Obrachunkowy skrytykował powolne regulowanie w UE substancji per- i polifluoroalkilowych, czyli PFAS, znanych jako „wieczne chemikalia”. Audytorzy uważają, że obecny system nie pozwala skutecznie kontrolować tych związków, które są stosowane w tysiącach produktów codziennego użytku, w tym w wodoodpornej odzieży, opakowaniach, meblach, kosmetykach i naczyniach z powłoką nieprzywierającą, informuje Der Spiegel.

PFAS odpychają wodę, tłuszcz i brud, wytrzymują wysokie temperatury i są bardzo trwałe. Jednocześnie z powodu tej właściwości substancje te gromadzą się w glebie, wodzie, powietrzu i organizmie człowieka. Badania wiążą PFAS z rakiem, bezpłodnością i zaburzeniami hormonalnymi.

Brak danych i długotrwałe procedury

Z ustaleń audytorów wynika, że większość PFAS nie jest zarejestrowana zgodnie z unijnym rozporządzeniem REACH, które reguluje substancje chemiczne. W przypadku znacznej części takich związków brakuje danych o możliwych zagrożeniach, a producenci nie są zobowiązani do ich testowania. Wśród przykładów jest politetrafluoroetylen, czyli PTFE, stosowany w naczyniach z powłoką nieprzywierającą i wodoodpornej odzieży.

Trybunał Obrachunkowy zaznaczył, że rozpoczęcie procedury ograniczenia pojedynczej substancji zajmuje średnio pięć lat. W tym czasie producenci mogą zastępować zakazane substancje podobnymi związkami, które również mogą być szkodliwe. Ponadto przedsiębiorstwa w dużej mierze same sprawdzają przestrzeganie wymogów, a w jednej trzeciej państw UE kontroli nadal nie ma.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Obawy dotyczące żywności i wody

PFAS dostają się do organizmu człowieka przede wszystkim przez wodę pitną i produkty spożywcze. Chociaż ustanowiono dla nich wartości graniczne, audytorzy podkreślili, że przestrzeganie tych norm nie gwarantuje bezpieczeństwa długotrwałego narażenia na chemikalia. Dane, na których opierają się normy dla wody pitnej, pochodzą z 2017 roku, podczas gdy zanieczyszczenie gleby i wody PFAS od tego czasu wzrosło.

Audytorzy przedstawili również wyliczenia dotyczące produktów spożywczych: siedem gramów anchois o dopuszczalnej maksymalnej zawartości PFAS może wystarczyć do przekroczenia tolerowanego tygodniowego pobrania tych substancji. Analogiczny wskaźnik dotyczy 39 gramów dzikiego łososia, 181 gramów jaj lub 237 gramów wołowiny. UE obrała kurs na stopniowe wycofywanie PFAS, z wyjątkiem przypadków, gdy ich stosowanie jest konieczne, jednak realizacja tych planów postępuje powoli.

Przemysł chemiczny sprzeciwia się ogólnemu zakazowi wszystkich PFAS. Stowarzyszenie branżowe twierdzi, że ryzyko dla ludzi i środowiska należy minimalizować, ale ostrzega przed możliwymi konsekwencjami dla gospodarki, ochrony zdrowia i zielonej transformacji. Zdaniem stowarzyszenia niektóre PFAS są niezastąpione w określonych procesach przemysłowych, a zakazywać należy wyłącznie związków o udowodnionym niekontrolowanym ryzyku.

Czytaj nas na