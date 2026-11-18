美国法院判处来自苏格兰邓迪的24岁英国人泰勒·布坎南六年监禁，此前他于2025年被引渡至美国。据TechCrunch报道，布坎南被控从数十家公司窃取了至少1100万美元的加密货币。

冒充IT支持的网络钓鱼

据该媒体报道，该计划的参与者冒充IT支持人员，并致电公司员工。他们通过欺骗手段获取登录凭证，随后利用这些凭证进入企业系统并窃取加密货币。

美国司法部表示，布坎南成为该案中第五名、也是最后一名被判刑的被告。截至2024年底，英国和美国执法部门已对五名被认为是相关黑客团伙关键成员的人提出指控。

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GTA VI资料泄露案

另外，来自牛津的21岁阿里翁·库尔塔伊承认在青少年时期实施了数起网络攻击。其中包括针对《侠盗猎车手VI》开发商Rockstar Games的数据盗窃和敲诈。TechCrunch报道称，库尔塔伊还承认参与泄露该游戏的发售前视频；该游戏在多次延期后于周三发布。

此前，英国法院裁定无限期羁押库尔塔伊，认定他不适合出庭受审，并评估再次发生入侵的风险很高。英国当局表示，库尔塔伊的案件随后将在公开法庭审理。

据当局称，库尔塔伊在一家酒店内受到警方保护以免遭竞争犯罪团伙侵害期间，使用Amazon Fire TV Stick入侵公司，违反了保释条件。布坎南和库尔塔伊被认为与0ktapus、Lapsus$和Scattered Spider团伙有关，这些团伙曾攻击包括Coinbase、DoorDash、Mailchimp和Nvidia在内的企业。

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