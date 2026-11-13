苏格兰专家复原了一尊巨型骑马雕像的外观。据他们评估，这尊雕像可能描绘的是罗马皇帝安敦宁·庇护。该雕塑仅保存下右腿下部——一只镀金青铜脚和小腿。这个被称为“米尔辛顿腿部”的残片于1820年在一处沼泽中被发现，Live Science报道。

这是苏格兰唯一已知的罗马皇帝巨型雕像实例。专家认为，这座雕塑制作于公元140年左右。此前，研究人员曾推测这尊青铜雕像可能是从英格兰的约克运来的，但对罗马边境地带的进一步研究为将这项发现与苏格兰联系起来提供了依据。

帝国边境上的骑马纪念碑

专家认为，这条腿来自一尊安敦宁·庇护的骑马雕像，与罗马著名的马可·奥勒留雕像相似。安敦宁·庇护于138年至161年统治罗马帝国，继哈德良之后登上皇位。

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在安敦宁·庇护统治期间，罗马不列颠总督奉命向北推进，入侵苏格兰南部并修建安敦尼长城。皇帝去世后，这些防御工事不再得到防守，罗马人从苏格兰领土撤退。

雕像可能在撤退期间被拆解

苏格兰国家博物馆认为，罗马人在撤退时可能拆解了他们在该地区竖立的珍贵雕像。在新展览前对这条腿的检查没有发现青铜上有切割痕迹。这表明，该残片很可能是被小心分离，而不是在蓄意破坏期间被砍下，或为了作为废金属回收而被砍下。

雕塑为何只剩下这条腿，确切原因尚不清楚。该残片将与来自因弗雷斯克的密特拉祭坛及其他罗马发现一起，自11月14日起在苏格兰国家博物馆举办的“罗马苏格兰：帝国边缘的生活”展览中展出。

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