美国一个政府监督机构发现，四个广受欢迎的人工智能平台在测试期间提供了可能有助于策划恐怖袭击或破坏关键基础设施的信息。据阿纳多卢通讯社报道，相关结论载于美国政府问责局（GAO）一份长达61页的报告中。

对四个平台的测试

4月，GAO调查人员测试了ChatGPT、Claude、Gemini和Grok。起初，四个系统都显示出安全限制，但调查人员随后在测试中成功绕过了这些防护措施。在12小时内，这些平台生成了根据审查结论可能被不法分子利用的信息。

审查涵盖两种情景：旨在造成大规模伤亡的袭击，以及针对电网、意图造成经济损失的行动。AI系统提供了有关潜在目标、地点、设备和方法的信息，这些信息可能会促成此类行动。GAO表示，已核实所获信息的可行性，但调查人员没有实施实体袭击。

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公司和参议员的反应

这些公司表示，它们严肃对待安全问题，并自测试进行以来加强了防护机制。其中一些公司还质疑该报告的方法论，称这项研究没有充分将从AI获得的数据与通过普通互联网搜索可以获得的信息进行比较。

要求开展调查的参议员玛吉·哈桑表示，这些结论暴露了现有AI防护措施的重大弱点，并引发了对公共安全的担忧。她呼吁加强防护措施并采取立法行动。

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