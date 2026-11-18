W Stanach Zjednoczonych rządowy organ nadzorczy ustalił, że cztery popularne platformy sztucznej inteligencji podczas testów udzieliły informacji, które mogłyby pomóc w planowaniu ataków terrorystycznych lub sabotażu infrastruktury krytycznej. Jak podaje Anadolu Agency, ustalenia zawarto w 61-stronicowym raporcie amerykańskiego Government Accountability Office (GAO).

Test czterech platform

W kwietniu śledczy GAO przetestowali ChatGPT, Claude, Gemini i Grok. Początkowo wszystkie cztery systemy wykazywały ograniczenia bezpieczeństwa, jednak później śledczym udało się obejść te zabezpieczenia podczas testów. W ciągu 12 godzin platformy wygenerowały informacje, które według ustaleń kontroli mogłyby zostać wykorzystane przez osoby działające w złej wierze.

Kontrola obejmowała dwa scenariusze: atak mający spowodować masowe ofiary oraz operację przeciwko sieci energetycznej, która miałaby wyrządzić szkody gospodarcze. Systemy AI przekazały informacje o potencjalnych celach, miejscach, sprzęcie i metodach, które mogłyby ułatwić takie działania. GAO oświadczyło, że zweryfikowało wykonalność uzyskanych informacji, jednak śledczy nie przeprowadzali fizycznych ataków.

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Reakcja firm i senatorki

Firmy oświadczyły, że poważnie traktują bezpieczeństwo i od czasu przeprowadzenia testów wzmocniły mechanizmy ochronne. Niektóre z nich zakwestionowały również metodologię raportu, wskazując, że badanie w niewystarczającym stopniu porównywało dane uzyskane od AI z informacjami dostępnymi poprzez zwykłe wyszukiwanie w internecie.

Senatorka Maggie Hassan, która wnioskowała o przeprowadzenie dochodzenia, oświadczyła, że ustalenia ujawniły istotne słabości obecnych zabezpieczeń AI i wzbudziły obawy o bezpieczeństwo publiczne. Wezwała do wzmocnienia zabezpieczeń i przyjęcia rozwiązań legislacyjnych.

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