В США правительственный надзорный орган установил, что четыре популярные платформы искусственного интеллекта во время тестирования предоставили информацию, которая могла бы помочь спланировать террористические атаки или саботаж критической инфраструктуры. Как сообщает Anadolu Agency, выводы содержатся в 61-страничном отчете Управления правительственной подотчетности США (GAO).

Проверка четырех платформ

В апреле следователи GAO протестировали ChatGPT, Claude, Gemini и Grok. Сначала все четыре системы демонстрировали ограничения безопасности, однако позднее в ходе тестирования следователям удалось обойти эти меры защиты. В течение 12 часов платформы сгенерировали сведения, которые, согласно выводам проверки, могли бы быть использованы злоумышленниками.

Проверка охватывала два сценария: атаку с целью массовых жертв и операцию против электросети, которая должна была нанести экономический ущерб. ИИ-системы предоставили информацию о потенциальных целях, местах, оборудовании и методах, которые могли бы облегчить такие действия. GAO заявило, что проверило осуществимость полученной информации, однако физические атаки следователи не проводили.

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Реакция компаний и сенатора

Компании заявили, что серьезно относятся к безопасности и усилили защитные механизмы с момента проведения тестов. Некоторые из них также поставили под сомнение методологию отчета, отметив, что исследование недостаточно сопоставляло данные, полученные от ИИ, с информацией, доступной через обычный поиск в интернете.

Сенатор Мэгги Хассан, которая запросила проведение расследования, заявила, что выводы выявили существенные слабости действующей защиты ИИ и вызвали обеспокоенность по поводу общественной безопасности. Она призвала усилить меры защиты и принять законодательные решения.

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