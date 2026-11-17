W Niemczech partia Alternatywa dla Niemiec (AfD) zgłosiła byłego piłkarza Thomasa Bertholda jako kandydata na urząd prezydenta federalnego.

Nominacja na wybory w 2027 roku

O decyzji partii poinformował Der Spiegel. Materiał opublikowano 17 listopada 2026 roku o godz. 10:45; jako autorów wskazano Petera Ahrensa i Ann-Katrin Müller. Redakcja zaznacza, że Berthold został nominowany na wybory prezydenta federalnego Niemiec zaplanowane na 2027 rok.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Piłkarska przeszłość Bertholda

Berthold jest mistrzem świata w piłce nożnej z 1990 roku. Der Spiegel określa go również jako byłego zawodnika reprezentacji narodowej. W nagłówku publikacji wskazano, że kandyduje z ramienia AfD na urząd prezydenta federalnego.

Na opublikowanym przez Der Spiegel zdjęciu Berthold został przedstawiony na demonstracji „Querdenker” w sierpniu 2020 roku. Zdjęcie opatrzono kredytem Sebastian Gollnow/dpa. Publikacja poświęcona jest temu, jak były mistrz świata został kandydatem AfD w wyborach prezydenckich.

Czytaj nas na