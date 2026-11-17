У Німеччині партія «Альтернатива для Німеччини» (AfD) висунула колишнього футболіста Томаса Бертольда кандидатом на посаду федерального президента.

Висунення на вибори 2027 року

Про рішення партії повідомило Der Spiegel. Матеріал опубліковано 17 листопада 2026 року о 10:45; його авторами вказані Петер Аренс та Анн-Катрін Мюллер. Видання зазначає, що Бертольда номінували на вибори федерального президента Німеччини, заплановані на 2027 рік.

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Футбольне минуле Бертольда

Бертольд є чемпіоном світу з футболу 1990 року. Der Spiegel також називає його колишнім гравцем національної збірної. У заголовку публікації зазначено, що він балотується від AfD на посаду федерального президента.

На опублікованій Der Spiegel фотографії Бертольда зображено на демонстрації «Querdenker» у серпні 2020 року. Фото має кредит Sebastian Gollnow/dpa. Публікацію присвячено тому, як колишній чемпіон світу став кандидатом AfD на президентських виборах.

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