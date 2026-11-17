В Германии партия «Альтернатива для Германии» (AfD) выдвинула бывшего футболиста Томаса Бертольда кандидатом на пост федерального президента.

Выдвижение на выборы 2027 года

О решении партии сообщил Der Spiegel. Материал опубликован 17 ноября 2026 года в 10:45; его авторами указаны Петер Аренс и Анн-Катрин Мюллер. Издание отмечает, что Бертольд был номинирован на выборы федерального президента Германии, запланированные на 2027 год.

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Футбольное прошлое Бертольда

Бертольд является чемпионом мира по футболу 1990 года. Der Spiegel также называет его бывшим игроком национальной сборной. В заголовке публикации указано, что он баллотируется от AfD на пост федерального президента.

На опубликованной Der Spiegel фотографии Бертольд изображен на демонстрации «Querdenker» в августе 2020 года. Фото имеет кредит Sebastian Gollnow/dpa. Публикация посвящена тому, как бывший чемпион мира стал кандидатом AfD на президентских выборах.

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