Cztery kraje podpisały umowę o zielonym korytarzu energetycznym — Euronews

Azerbejdżan, Turcja, Gruzja i Bułgaria 10 listopada 2026 roku podpisały w Antalyi umowę o strategicznym partnerstwie w dziedzinie czystej energii. Porozumienie przewiduje rozwój transgranicznego zielonego korytarza energetycznego, który ma połączyć Kaukaz Południowy z rynkami Europy Wschodniej i Środkowej.

Jak informuje Euronews, dokument podpisali minister energetyki Azerbejdżanu Parwiz Szachbazow, minister energii i zasobów naturalnych Turcji Alparslan Bayraktar, wicepremierka, minister gospodarki i zrównoważonego rozwoju Gruzji Mariam Kwriviszwili oraz minister energetyki Bułgarii Iwa Petrowa.

Przesył energii z Morza Kaspijskiego

Kluczowym celem inicjatywy jest stworzenie sieci wysokiego napięcia do eksportu energii elektrycznej z elektrowni wiatrowych i słonecznych w basenie Morza Kaspijskiego do europejskich odbiorców. Uczestnicy planują rozwijać istniejące lądowe linie przesyłowe przez Kaukaz Południowy i Turcję.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Projekt przewiduje również modernizację łączności światłowodowej wzdłuż trasy. Ma to zapewnić bezpieczny przesył danych i nowoczesne zarządzanie sieciami elektroenergetycznymi. Umowa ma na celu przekształcenie Azerbejdżanu w międzyregionalny hub elektroenergetyczny.

Dostęp do rynku energetycznego UE

Udział Bułgarii ma zapewnić połączenie systemu energetycznego Kaukazu Południowego z szerszą siecią Unii Europejskiej. Zgodnie z założeniem stron korytarz ma zdywersyfikować trasy dostaw energii elektrycznej i zaoferować rynkom europejskim alternatywne źródło zdekarbonizowanej energii elektrycznej.

Podczas szczytu klimatycznego COP31 przedstawiciele Azerbejdżanu omawiali również rozwój mocy wytwórczych, systemów magazynowania energii i sieci transgranicznych z firmami Vestas, ACWA Power i NKT. Rozwój lądowych i morskich projektów wiatrowych w basenie Morza Kaspijskiego wymaga infrastruktury ukierunkowanej na eksport energii elektrycznej.

Czytaj nas na