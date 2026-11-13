Четыре страны подписали соглашение о зеленом энергокоридоре — Euronews

Азербайджан, Турция, Грузия и Болгария 10 ноября 2026 года подписали в Анталье соглашение о стратегическом партнерстве в сфере чистой энергетики. Договоренность предусматривает развитие трансграничного зеленого энергетического коридора, который должен соединить Южный Кавказ с рынками Восточной и Центральной Европы.

Как сообщает Euronews, документ подписали министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар, вице-премьер-министр, министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили и министр энергетики Болгарии Ива Петрова.

Передача энергии с Каспия

Ключевая цель инициативы — создать высоковольтную сеть для экспорта электроэнергии с ветровых и солнечных электростанций Каспийского бассейна европейским потребителям. Участники планируют развивать существующие наземные линии электропередачи через Южный Кавказ и Турцию.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Проект также предусматривает модернизацию волоконно-оптической связи вдоль маршрута. Это должно обеспечить безопасную передачу данных и современное управление электросетями. Соглашение направлено на превращение Азербайджана в межрегиональный электроэнергетический хаб.

Выход на энергорынок ЕС

Участие Болгарии должно обеспечить связь энергосистемы Южного Кавказа с более широкой сетью Европейского Союза. По замыслу сторон, коридор должен диверсифицировать маршруты поставок электроэнергии и предложить европейским рынкам альтернативный источник декарбонизированной электроэнергии.

Во время климатического саммита COP31 представители Азербайджана также обсуждали развитие генерации, систем хранения энергии и трансграничных сетей с компаниями Vestas, ACWA Power и NKT. Развитие наземных и морских ветровых проектов в Каспийском бассейне требует инфраструктуры, ориентированной на экспорт электроэнергии.

Читай нас в