四国签署绿色能源走廊协议——Euronews

2026年11月10日，阿塞拜疆、土耳其、格鲁吉亚和保加利亚在安塔利亚签署了清洁能源领域战略伙伴关系协议。该协议 предусматривает发展一条跨境绿色能源走廊，旨在将南高加索与东欧和中欧市场连接起来。

据Euronews报道，该文件由阿塞拜疆能源部长帕尔维兹·沙赫巴佐夫、土耳其能源与自然资源部长阿尔帕尔斯兰·拜拉克塔尔、格鲁吉亚副总理兼经济与可持续发展部长玛丽亚姆·克夫里维什维利以及保加利亚能源部长伊瓦·彼得罗娃签署。

从里海输送能源

该倡议的关键目标是建立高压电网，将里海盆地风电和太阳能发电站的电力出口给欧洲消费者。参与方计划发展穿过南高加索和土耳其的现有陆上输电线路。

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该项目还 предусматривает对沿线光纤通信进行现代化升级。这将确保数据安全传输和电网的现代化管理。该协议旨在将阿塞拜疆打造为跨区域电力枢纽。

进入欧盟能源市场

保加利亚的参与将确保南高加索能源系统与更广泛的欧盟电网相连。按照各方构想，该走廊将使电力供应路线多元化，并为欧洲市场提供替代性的脱碳电力来源。

在COP31气候峰会期间，阿塞拜疆代表还与Vestas、ACWA Power和NKT公司讨论了发电能力、储能系统和跨境电网的发展。里海盆地陆上和海上风电项目的发展需要面向电力出口的基础设施。

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