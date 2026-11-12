W Seulu w Korei Południowej policja zatrzymała 59-letniego mężczyznę podejrzanego o zabójstwo 15-letniej dziewczyny. Jej rodzice wcześniej złożyli skargę w sprawie domniemanego przestępstwa seksualnego wobec osoby małoletniej, w które był zamieszany syn zatrzymanego. Jak podaje Korea Herald, policja planowała wystąpić o nakaz dalszego przetrzymywania podejrzanego w sprawie zabójstwa.

Zatrzymanie i czynności śledcze

Funkcjonariusze komisariatu policji dzielnicy Seongbuk zatrzymali mężczyznę około godziny 1:40 w środę w lokalu wynajmowanym krótkoterminowo w Jeongneung-dong, w dzielnicy Seongbuk-gu. Gdy funkcjonariusze przybyli tam po wezwaniu alarmowym wcześniej tego dnia, dziewczyna już nie żyła.

W chwili zatrzymania mężczyzna był w stanie silnego upojenia alkoholowego i podczas pierwszego przesłuchania w środę odmówił odpowiedzi na pytania. Według lokalnych mediów lokal wynajmowała kobieta po dwudziestce, która wcześniej była faktyczną partnerką podejrzanego. Na miejscu znaleziono notatkę przypominającą list pożegnalny oraz niepodpalony brykiet węgla drzewnego. Agencja Yonhap podała, że policja odzyskała także telefon dziewczyny, który — jak podejrzewają śledczy — mężczyzna wyrzucił po domniemanym zabójstwie.

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Możliwy motyw i powiązane sprawy

Skarga rodziców dziewczyny dotyczyła domniemanego incydentu w styczniu. W marcu policja dzielnicy Nowon przekazała prokuraturze materiały sprawy dotyczącej 20-letniego syna zatrzymanego. W chwili śmierci dziewczyny śledztwo nadal trwało, a syn przebywał w areszcie w innej sprawie o kradzież.

Policja sprawdza wersję, według której domniemane zabójstwo mogło być zemstą za skargę. Śledczy ustalają również możliwy związek ze sprawą dotyczącą domniemanego procederu, w którym mężczyzn rzekomo zwabiano ofertami płatnych usług seksualnych, a następnie ich okradano. Policja w Nowon badała podejrzenia kradzieży, oszustwa i paserstwa dotyczące dziewczyny, syna podejrzanego oraz kobiety, która wynajmowała lokal. Rodzina dziewczyny, jak podało wydanie, twierdziła, że ta kobieta nakłaniała ją do popełniania przestępstw.

Dziewczyna nie uczęszczała do szkoły i od początku roku przebywała w schroniskach dla młodzieży. Wielokrotnie zwracała się do policji z powodu problemów w domu, po czym funkcjonariusze pomogli jej skontaktować się ze służbami schronisk. Później zmieniała kilka placówek, także poza Seulem.

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