韩国首尔警方以涉嫌杀害一名15岁女孩为由，拘留了一名59岁男子。此前，女孩的父母曾就一宗涉嫌针对未成年人的性犯罪提出投诉，该案涉及被拘留男子的儿子。据《韩国先驱报》报道，警方计划申请拘留令，以在这起谋杀案中继续羁押嫌疑人。

拘留与调查行动

松北区警察署警员于周三凌晨约1时40分，在松北区贞陵洞一处短期出租住所拘留了该男子。当天早些时候，执法人员因紧急报警赶到那里时，女孩已经死亡。

被拘留时，该男子处于严重醉酒状态，并在周三的首次讯问中拒绝回答问题。据当地媒体报道，该住所由一名20多岁的女子租赁，她此前是嫌疑人的事实伴侣。现场发现了一张类似遗书的纸条和一块未点燃的木炭砖。韩联社报道称，警方还找回了女孩的手机，调查人员怀疑该男子在涉嫌杀人后将其丢弃。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

可能的动机及关联案件

女孩父母的投诉涉及1月发生的一起涉嫌事件。3月，芦原区警方将有关被拘留男子20岁儿子的案件材料移交检方。女孩死亡时，调查仍在进行中，而其儿子因另一起盗窃案被羁押。

警方正在核查涉嫌杀人是否可能是对该投诉的报复。调查人员还在查明其与一起案件是否存在关联：在该涉嫌方案中，男性据称被付费性服务的提议诱骗，随后遭到抢劫。芦原警方曾调查针对女孩、嫌疑人儿子及租赁该住所女子的盗窃、诈骗和收受赃物嫌疑。据该媒体报道，女孩家人称，这名女子曾怂恿她违法。

女孩没有上学，自年初起一直居住在青年庇护所。她多次因家中问题向警方求助，之后执法人员帮助她联系了庇护所服务机构。此后，她辗转于数家机构，其中包括首尔以外的机构。

关注我们在