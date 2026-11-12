В Сеуле, Южная Корея, полиция задержала 59-летнего мужчину по подозрению в убийстве 15-летней девушки. Ее родители ранее подали жалобу в связи с предполагаемым сексуальным преступлением против несовершеннолетней, в котором фигурировал сын задержанного. Как сообщает Korea Herald, полиция планировала обратиться за ордером на содержание подозреваемого под стражей по делу об убийстве.

Задержание и следственные действия

Сотрудники полицейского участка района Сонбук задержали мужчину примерно в 1:40 в среду в жилье для краткосрочной аренды в Чоннин-доне, район Сонбук-гу. Когда правоохранители прибыли туда после экстренного вызова ранее в тот же день, девушка уже была мертва.

На момент задержания мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и во время первого допроса в среду отказался отвечать на вопросы. По данным местных СМИ, жилье арендовала женщина в возрасте около 20 лет, которая ранее была фактической партнершей подозреваемого. На месте нашли записку, похожую на предсмертную, и незажженный угольный брикет. Агентство Yonhap сообщило, что полиция также изъяла телефон девушки, который, по подозрениям следователей, мужчина выбросил после предполагаемого убийства.

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Возможный мотив и связанные дела

Жалоба родителей девушки касалась предполагаемого инцидента в январе. В марте полиция района Новон передала в прокуратуру материалы дела в отношении 20-летнего сына задержанного. На момент гибели девушки расследование еще продолжалось, а сын находился под стражей по другому делу о краже.

Полиция проверяет версию о том, что предполагаемое убийство могло быть местью за жалобу. Следователи также выясняют возможную связь с делом о предполагаемой схеме, при которой мужчин якобы заманивали предложениями платных сексуальных услуг, а затем грабили. Полиция Новона расследовала подозрения в краже, мошенничестве и получении краденого в отношении девушки, сына подозреваемого и женщины, арендовавшей жилье. Семья девушки, как сообщает издание, утверждала, что эта женщина склоняла ее к правонарушениям.

Девушка не училась в школе и с начала года находилась в молодежных приютах. Она неоднократно обращалась в полицию из-за проблем дома, после чего правоохранители помогли ей связаться со службами приютов. Позже она меняла несколько учреждений, в том числе за пределами Сеула.

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