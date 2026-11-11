Польща і США підписали заяву про співпрацю оборонних галузей — Notes from Poland

Польща та США у Вашингтоні підписали заяву про наміри посилити співпрацю між оборонними галузями двох країн. Документ підписали міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш і його американський колега Піт Гегсет, повідомляє Notes from Poland.

Гегсет назвав підписання документа черговим кроком у союзницьких відносинах. Косіняк-Камиш заявив, що Польща стала не лише зразковим союзником, а й стратегічним партнером Сполучених Штатів.

Виробництво та обслуговування у Польщі

За словами Косіняка-Камиша, заява має сприяти тому, щоб більше американського озброєння виробляли та обслуговували безпосередньо в Польщі, зокрема завдяки передаванню технологій.

Він також заявив, що домагатиметься доступу до європейського фінансування для техніки, яку спільно виготовлятимуть польські та американські компанії. Міністр сказав, що представить таку позицію на зустрічі міністрів оборони ЄС, і назвав Польщу «послом США в ЄС».

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База США та оборонні контракти

Під час переговорів у Вашингтоні сторони обговорили безпекову співпрацю, зокрема прагнення Варшави створити на польській території нову постійну американську військову базу. Після зустрічі Косіняк-Камиш заявив журналістам, що Пентагон дав «зелене світло» для бази, а остаточне рішення має ухвалити Білий дім. За його словами, рішення очікували на початку грудня.

Гегсет відзначив високі витрати Польщі на оборону та її закупівлі американської техніки, зокрема танків Abrams, винищувачів F-35, гелікоптерів Apache і систем протиповітряної оборони Patriot. Він також заявив, що Польща створює одну з найпотужніших армій Європи, та підтримав підхід «НАТО 3.0», за яким Європа має брати на себе більше відповідальності за власну оборону.

Зустріч відбулася одночасно з Трансатлантичним форумом доступу оборонної промисловості, у якому взяли участь 70 польських та 80 американських компаній. Минулого місяця США обрали Польщу місцем для створення центру обслуговування й технічної підтримки ракет Patriot, а в липні повідомлялося, що польська державна оборонна група PGZ стане першим у Європі виробником американських крилатих ракет Barracuda-500M.

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