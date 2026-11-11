Polska i Stany Zjednoczone podpisały w Waszyngtonie deklarację intencji dotyczącą wzmocnienia współpracy między przemysłami obronnymi obu krajów. Dokument podpisali minister obrony narodowej Polski Władysław Kosiniak-Kamysz i jego amerykański odpowiednik Pete Hegseth, informuje Notes from Poland.

Hegseth nazwał podpisanie dokumentu kolejnym krokiem w relacjach sojuszniczych. Kosiniak-Kamysz oświadczył, że Polska stała się nie tylko wzorowym sojusznikiem, lecz także strategicznym partnerem Stanów Zjednoczonych.

Produkcja i serwis w Polsce

Według Kosiniaka-Kamysza deklaracja ma pomóc w tym, aby więcej amerykańskiego uzbrojenia było produkowane i serwisowane bezpośrednio w Polsce, w tym dzięki transferowi technologii.

Oświadczył również, że będzie zabiegał o dostęp do europejskiego finansowania dla sprzętu wspólnie produkowanego przez polskie i amerykańskie firmy. Minister powiedział, że przedstawi takie stanowisko na spotkaniu ministrów obrony UE, i nazwał Polskę „ambasadorem USA w UE”.

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Baza USA i kontrakty obronne

Podczas rozmów w Waszyngtonie strony omówiły współpracę w dziedzinie bezpieczeństwa, w tym dążenie Warszawy do utworzenia na terytorium Polski nowej stałej amerykańskiej bazy wojskowej. Po spotkaniu Kosiniak-Kamysz powiedział dziennikarzom, że Pentagon dał bazie „zielone światło”, a ostateczną decyzję ma podjąć Biały Dom. Według niego decyzji oczekiwano na początku grudnia.

Hegseth zwrócił uwagę na wysokie wydatki Polski na obronność oraz jej zakupy amerykańskiego sprzętu, w tym czołgów Abrams, myśliwców F-35, śmigłowców Apache i systemów obrony powietrznej Patriot. Oświadczył również, że Polska buduje jedną z najsilniejszych armii w Europie, oraz poparł podejście „NATO 3.0”, zgodnie z którym Europa powinna brać na siebie większą odpowiedzialność za własną obronę.

Spotkanie odbyło się równocześnie z Transatlantyckim Forum Dostępu Przemysłu Obronnego, w którym uczestniczyło 70 polskich i 80 amerykańskich firm. W ubiegłym miesiącu USA wybrały Polskę na miejsce utworzenia centrum serwisowego i wsparcia technicznego dla pocisków Patriot, a w lipcu informowano, że polska państwowa grupa obronna PGZ stanie się pierwszym w Europie producentem amerykańskich pocisków manewrujących Barracuda-500M.

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