Польша и США в Вашингтоне подписали заявление о намерениях усилить сотрудничество между оборонными отраслями двух стран. Документ подписали министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш и его американский коллега Пит Хегсет, сообщает Notes from Poland.

Хегсет назвал подписание документа очередным шагом в союзнических отношениях. Косиняк-Камыш заявил, что Польша стала не только образцовым союзником, но и стратегическим партнёром Соединённых Штатов.

Производство и обслуживание в Польше

По словам Косиняка-Камыша, заявление должно способствовать тому, чтобы больше американского вооружения производилось и обслуживалось непосредственно в Польше, в том числе благодаря передаче технологий.

Он также заявил, что будет добиваться доступа к европейскому финансированию для техники, которую будут совместно производить польские и американские компании. Министр сказал, что представит такую позицию на встрече министров обороны ЕС, и назвал Польшу «послом США в ЕС».

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База США и оборонные контракты

Во время переговоров в Вашингтоне стороны обсудили сотрудничество в сфере безопасности, в частности стремление Варшавы создать на территории Польши новую постоянную американскую военную базу. После встречи Косиняк-Камыш заявил журналистам, что Пентагон дал базе «зелёный свет», а окончательное решение должен принять Белый дом. По его словам, решения ожидали в начале декабря.

Хегсет отметил высокие расходы Польши на оборону и её закупки американской техники, в частности танков Abrams, истребителей F-35, вертолётов Apache и систем противовоздушной обороны Patriot. Он также заявил, что Польша создаёт одну из самых мощных армий Европы, и поддержал подход «НАТО 3.0», согласно которому Европа должна брать на себя больше ответственности за собственную оборону.

Встреча состоялась одновременно с Трансатлантическим форумом доступа оборонной промышленности, в котором приняли участие 70 польских и 80 американских компаний. В прошлом месяце США выбрали Польшу местом для создания центра обслуживания и технической поддержки ракет Patriot, а в июле сообщалось, что польская государственная оборонная группа PGZ станет первым в Европе производителем американских крылатых ракет Barracuda-500M.

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