波兰和美国在华盛顿签署了一份意向声明，旨在加强两国国防工业之间的合作。该文件由波兰国防部长瓦迪斯瓦夫·科西尼亚克-卡梅什及其美国同行皮特·赫格塞思签署，Notes from Poland报道。

赫格塞思称，签署该文件是盟友关系中的又一步。科西尼亚克-卡梅什表示，波兰不仅成为了一个堪称典范的盟友，也成为美国的战略伙伴。

在波兰生产和维护

科西尼亚克-卡梅什表示，这份声明应有助于让更多美国武器直接在波兰生产和维护，其中包括通过技术转让实现这一目标。

他还表示，将争取为由波兰和美国公司联合生产的装备获得欧洲资金支持。这位部长说，他将在欧盟国防部长会议上提出这一立场，并称波兰是“美国在欧盟的大使”。

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美国基地与国防合同

在华盛顿会谈期间，双方讨论了安全合作，特别是华沙希望在波兰境内建立一座新的美国永久军事基地。会后，科西尼亚克-卡梅什对记者表示，五角大楼已为该基地“开绿灯”，最终决定将由白宫作出。据他称，预计将在12月初作出决定。

赫格塞思指出，波兰的国防开支很高，并采购了美国装备，包括艾布拉姆斯坦克、F-35战斗机、阿帕奇直升机和爱国者防空系统。他还表示，波兰正在打造欧洲最强大的军队之一，并支持“北约3.0”方针，即欧洲应为自身防务承担更多责任。

此次会晤与跨大西洋国防工业准入论坛同期举行，70家波兰公司和80家美国公司参加了该论坛。上个月，美国选择波兰作为建立爱国者导弹维护和技术支持中心的地点；7月有报道称，波兰国有防务集团PGZ将成为欧洲首家生产美国Barracuda-500M巡航导弹的企业。

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