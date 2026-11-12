В Атаре поселенцы атаковали дома, есть раненые — Anadolu Agency

В Палестине, в населенном пункте Атара на оккупированном Западном берегу, десятки израильских поселенцев атаковали несколько домов местных жителей. Несколько человек получили ранения, также были повреждены автомобили, сообщает Anadolu Agency со ссылкой на местные источники.

Столкновения и действия армии

После нападения между жителями Атары и поселенцами произошли столкновения. По словам местных источников, израильская армия вошла в населенный пункт и применила слезоточивый газ, светошумовые гранаты и боевые патроны. Они утверждают, что военные действовали для защиты поселенцев.

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Перекрытие дорог возле Рамаллы

Корреспондент агентства также сообщил о нападениях поселенцев на главные дороги возле Рамаллы. По его данным, израильская армия закрыла въезды в город, из-за чего на дорогах образовались пробки из тысяч автомобилей.

По данным Anadolu Agency, на оккупированном Западном берегу, включая оккупированный Восточный Иерусалим, около 750 тысяч поселенцев проживают в 156 поселениях и 360 форпостах. Агентство отмечает, что в регионе усилились рейды израильской армии и насилие со стороны поселенцев, в частности убийства, аресты, снос домов, выравнивание и захват земель, а также расширение поселений.

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