В Германии Бундестаг одобрил правительственный закон о общенациональной оценке языкового и общего развития детей в детских садах. За документ проголосовали 458 депутатов, против — 132 из 591 поданного голоса, сообщает Der Spiegel.

Закон предусматривает, что при выявлении трудностей дети будут получать целевую поддержку еще до начала обучения в школе. Помимо языковых навыков, в детских садах планируют оценивать математические и другие способности, в частности саморегуляцию.

Тесты планируют запустить с 2029 года

С 2029 года обязательное языковое тестирование планируют ввести для всех детей, посещающих детские сады, не позднее чем в пятилетнем возрасте. С 2032 года также планируют проверять другие навыки развития. На проведение теста рассчитывают по два часа рабочего времени персонала на каждого ребенка.

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Для планирования и сопровождения возможной поддержки предусмотрено не менее 30 минут работы сотрудников на одного ребенка в неделю. Детей, которые не посещают детский сад, также планируют тестировать и при необходимости поддерживать, однако это положение не является обязательным.

Земли и оппозиция требуют большего финансирования

Федеральное правительство должно предоставлять землям на детские сады с будущего года до 2029 года по 1,5 млрд евро ежегодно, а в 2030–2034 годах — по 1 млрд евро. Дальнейшее финансирование после 2034 года пока не определено. В рамках действующего закона о качестве детских садов федеральные власти сейчас предоставляют около 2 млрд евро в год.

Оппозиция, профсоюзы и федеральные земли критикуют объем средств, поскольку тестирование и последующая поддержка потребуют времени персонала. Министр образования Саксонии Конрад Клеменс заявил о намерении обратиться в согласительный комитет. Закон требует одобрения Бундесрата, поэтому его положения могут быть изменены в ходе согласительной процедуры.

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