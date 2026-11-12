W Niemczech Bundestag zatwierdził rządową ustawę o ogólnokrajowej ocenie rozwoju językowego i ogólnego dzieci w przedszkolach. Za dokumentem zagłosowało 458 deputowanych, przeciw było 132 z 591 oddanych głosów, informuje Der Spiegel.

Ustawa przewiduje, że w przypadku wykrycia trudności dzieci będą otrzymywać ukierunkowane wsparcie jeszcze przed rozpoczęciem nauki w szkole. Oprócz umiejętności językowych w przedszkolach planuje się oceniać zdolności matematyczne i inne, w tym samoregulację.

Testy mają ruszyć od 2029 roku

Od 2029 roku obowiązkowe testy językowe mają zostać wprowadzone dla wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkoli, najpóźniej w wieku pięciu lat. Od 2032 roku planowane jest również sprawdzanie innych umiejętności rozwojowych. Na przeprowadzenie testu przewidziano po dwie godziny czasu pracy personelu na każde dziecko.

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Na planowanie i towarzyszenie ewentualnemu wsparciu przewidziano co najmniej 30 minut pracy personelu na dziecko tygodniowo. Dzieci, które nie uczęszczają do przedszkola, również mają być testowane i w razie potrzeby wspierane, jednak przepis ten nie jest obowiązkowy.

Kraje związkowe i opozycja domagają się większego finansowania

Rząd federalny ma przekazywać krajom związkowym na przedszkola od przyszłego roku do 2029 roku po 1,5 mld euro rocznie, a w latach 2030–2034 — po 1 mld euro. Dalsze finansowanie po 2034 roku nie zostało jeszcze określone. W ramach obowiązującej ustawy o jakości przedszkoli władze federalne przekazują obecnie około 2 mld euro rocznie.

Opozycja, związki zawodowe i kraje związkowe krytykują wysokość środków, ponieważ testowanie i późniejsze wsparcie będą wymagały czasu personelu. Minister edukacji Saksonii Konrad Klemens zapowiedział zamiar zwrócenia się do komisji mediacyjnej. Ustawa wymaga zatwierdzenia przez Bundesrat, dlatego jej przepisy mogą zostać zmienione w trakcie procedury uzgadniającej.

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