德国联邦议院批准了政府提出的一项法案，对幼儿园儿童的语言和整体发展进行全国性评估。在591张有效投票中，458名议员支持该文件，132名议员反对，《明镜周刊》报道。

该法律规定，如发现儿童存在困难，他们将在入学前获得有针对性的支持。除语言技能外，幼儿园还计划评估数学和其他能力，包括自我调节能力。

测试计划于2029年启动

从2029年起，计划对所有就读幼儿园的儿童实施强制性语言测试，最迟在五岁时进行。从2032年起，还计划测试其他发展能力。每名儿童的测试预计需要工作人员两小时的工作时间。

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为规划和跟进可能提供的支持，每名儿童每周至少安排工作人员30分钟的工作时间。不就读幼儿园的儿童也计划接受测试，并在必要时获得支持，但这一规定并非强制性要求。

各州和反对派要求增加资金

联邦政府应从明年起至2029年每年向各州提供15亿欧元用于幼儿园，并在2030年至2034年期间每年提供10亿欧元。2034年后的后续资金尚未确定。根据现行幼儿园质量法，联邦政府目前每年提供约20亿欧元。

反对派、工会和联邦各州批评资金规模，因为测试及后续支持将需要工作人员投入时间。萨克森州教育部长康拉德·克莱门斯表示，他打算向调解委员会提出申请。该法律需要获得联邦参议院批准，因此其条款可能在协调程序中被修改。

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