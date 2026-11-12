Бундестаг схвалив мовні тести для дітей у дитсадках — Der Spiegel

У Німеччині Бундестаг схвалив закон уряду про загальнонаціональне оцінювання мовного та загального розвитку дітей у дитсадках. За документ проголосували 458 депутатів, проти — 132 із 591 поданого голосу, повідомляє Der Spiegel.

Закон передбачає, що в разі виявлення труднощів діти отримуватимуть цільову підтримку ще до початку навчання у школі. Окрім мовних навичок, у дитсадках планують оцінювати математичні та інші здібності, зокрема саморегуляцію.

Тести мають запустити з 2029 року

Із 2029 року обов’язкове мовне тестування мають запровадити для всіх дітей, які відвідують дитсадки, не пізніше ніж у п’ятирічному віці. Із 2032 року планують також перевіряти інші навички розвитку. На проведення тесту розраховують по дві години робочого часу персоналу на кожну дитину.

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Для планування та супроводу можливої підтримки передбачено щонайменше 30 хвилин роботи працівників на дитину щотижня. Дітей, які не відвідують дитсадок, також мають тестувати й за потреби підтримувати, однак це положення не є обов’язковим.

Землі та опозиція вимагають більше фінансування

Федеральний уряд має надавати землям на дитсадки від наступного року до 2029 року по 1,5 млрд євро щороку, а в 2030–2034 роках — по 1 млрд євро. Подальше фінансування після 2034 року поки не визначене. У межах чинного закону про якість дитсадків федеральна влада нині надає близько 2 млрд євро на рік.

Опозиція, профспілки та федеральні землі критикують обсяг коштів, оскільки тестування і подальша підтримка потребуватимуть часу персоналу. Міністр освіти Саксонії Конрад Клеменс заявив про намір звернутися до погоджувального комітету. Закон потребує схвалення Бундесрату, тому його положення можуть бути змінені під час узгоджувальної процедури.

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