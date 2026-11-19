Brytyjski Wydział Badania Wypadków Morskich (MAIB) ustalił, że 56-metrowy jacht Bayesian, który zatonął u wybrzeży Sycylii we Włoszech w sierpniu 2024 roku, był podatny na wywrócenie pod wpływem silnego wiatru. Załoga nie wiedziała o tym ryzyku, ponieważ jednostka nie była oceniana w warunkach postoju na kotwicy z opuszczonymi żaglami — wynika z końcowego raportu, o którym informuje The Guardian.

Jacht stał na kotwicy w pobliżu portu rybackiego Porticello, gdy zatonął podczas silnego sztormu krótko przed świtem 19 sierpnia 2024 roku. W katastrofie zginęło siedem osób, w tym założyciel firmy technologicznej Autonomy Mike Lynch i jego 18-letnia córka Hannah. Zginęli również prawnik Chris Morvillo z żoną Nedą, bankier Jonathan Bloomer z żoną Judy oraz szef kuchni Recaldo Thomas. Przeżyło dziewięciu członków załogi i sześciu gości.

Sztorm i utrata stateczności

Według ustaleń MAIB ekstremalny wiatr o prędkości około 70 węzłów nie był bezpośrednio przewidywany w prognozie. Najprawdopodobniej spowodował go downburst — silny zstępujący prąd powietrza z burzy, który dociera do morza i rozchodzi się z wielką siłą.

Podatność Bayesian zależała od załadowania jednostki, kąta wiatru pozornego oraz położenia chowanego miecza — podwodnej konstrukcji, która pomaga żaglowcowi zachować stateczność. Gdy jacht stał na kotwicy, żagle były opuszczone, a miecz podniesiony. Ryzyka te nie zostały określone w pierwotnej zatwierdzonej informacji o stateczności dostępnej dla załogi.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

O 03:55 załoga odnotowała nagły wiatr o prędkości do 30 węzłów. Dwie minuty później jacht zaczął przechylać się na prawą burtę i dryfować, ciągnąc kotwicę, a następnie wiatr nasilił się do około 70 węzłów. O 04:06 jednostka gwałtownie przechyliła się o 90 stopni na prawą burtę w czasie krótszym niż 15 sekund, a 18 minut później zatonęła.

Ewakuacja i śledztwo

Żadna z tratw ratunkowych na pokładzie nie napompowała się ani nie uwolniła automatycznie. Jeden z członków załogi wpław wrócił do jednostki i ręcznie uwolnił tratwę, która napompowała się o 04:24. Ocalałych uratowała załoga znajdującego się w pobliżu jachtu Sir Robert Baden-Powell.

Główny inspektor MAIB Rob Loder oświadczył, że wydarzenia rozwijały się wyjątkowo szybko: w ciągu 14 minut spokojne warunki zmieniły się w wiatr o prędkości co najmniej 68 węzłów. W Wielkiej Brytanii trwają postępowania koronera w sprawie śmierci Mike'a i Hannah Lynchów, a także Jonathana i Judy Bloomerów. Zatonięcie Bayesian bada również brytyjska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego i Straży Przybrzeżnej.

Czytaj nas na