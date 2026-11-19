英国海事事故调查处（MAIB）认定，56米长的Bayesian游艇于2024年8月在意大利西西里岛附近沉没，在强风作用下容易倾覆。最终报告称，船员并不知道这一风险，因为该船未曾在停泊抛锚且帆已降下的情况下接受评估，《卫报》报道。

2024年8月19日黎明前不久，这艘游艇在波尔蒂切洛渔港附近抛锚停泊时，于一场强烈风暴中沉没。事故造成7人死亡，其中包括科技公司Autonomy创始人迈克·林奇及其18岁的女儿汉娜。律师克里斯·莫维洛及其妻子内达、银行家乔纳森·布卢默及其妻子朱迪，以及厨师雷卡尔多·托马斯也遇难。9名船员和6名宾客幸存。

风暴与失去稳定性

根据MAIB的结论，风速约70节的极端大风并未被预报直接预测到。其最可能由下击暴流引发——这是一股来自雷暴的强大下沉气流，抵达海面后以极大力量向外扩散。

Bayesian的脆弱性取决于船舶载荷、视风角以及可升降中插板的位置——这是一种帮助帆船保持稳定性的水下结构。游艇抛锚停泊时，帆已降下，中插板处于升起状态。船员可获得的初始获批稳性信息中未识别这些风险。

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03时55分，船员记录到风速最高达30节的突发大风。两分钟后，游艇开始向右舷倾斜并拖着锚漂移，随后风力增强至约70节。04时06分，该船在不足15秒内突然向右舷倾斜90度，并在18分钟后沉没。

撤离与调查

船上的所有救生筏均未自动充气或自动释放。一名船员游回船上并手动释放了一只救生筏，该救生筏于04时24分充气。幸存者由附近游艇Sir Robert Baden-Powell的船员救起。

MAIB首席检查官罗布·洛德表示，事态发展极其迅速：在14分钟内，平静的条件变成了风速至少68节的大风。英国针对迈克和汉娜·林奇，以及乔纳森和朱迪·布卢默死亡的验尸官程序仍在进行中。英国海事与海岸警卫局也在调查Bayesian沉没事件。

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