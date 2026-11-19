Британское Отделение по расследованию морских аварий (MAIB) установило, что 56-метровая яхта Bayesian, затонувшая у берегов Сицилии в Италии в августе 2024 года, была уязвима к опрокидыванию под воздействием сильного ветра. Экипаж не знал об этом риске, поскольку судно не оценивали в условиях стоянки на якоре с опущенными парусами, говорится в окончательном отчёте, о котором сообщает The Guardian.

Яхта стояла на якоре возле рыболовного порта Портичелло, когда затонула во время сильного шторма незадолго до рассвета 19 августа 2024 года. В результате катастрофы погибли семь человек, в том числе основатель технологической компании Autonomy Майк Линч и его 18-летняя дочь Ханна. Также погибли адвокат Крис Морвилло с женой Недой, банкир Джонатан Блумер с женой Джуди и шеф-повар Рекалдо Томас. Девять членов экипажа и шесть гостей выжили.

Шторм и потеря остойчивости

Согласно выводам MAIB, экстремальный ветер скоростью около 70 узлов не был прямо предусмотрен прогнозом. Вероятнее всего, его вызвал даунбурст — мощный нисходящий поток воздуха из грозы, который достигает моря и расходится с большой силой.

Уязвимость Bayesian зависела от загрузки судна, угла кажущегося ветра и положения выдвижного шверта — подводной конструкции, которая помогает парусному судну сохранять остойчивость. Во время стоянки яхты на якоре паруса были опущены, а шверт поднят. Эти риски не были определены в первоначальной утверждённой информации об остойчивости, доступной экипажу.

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В 03:55 экипаж зафиксировал внезапный ветер скоростью до 30 узлов. Через две минуты яхта начала крениться на правый борт и дрейфовать, волоча якорь, а затем ветер усилился примерно до 70 узлов. В 04:06 судно резко накренилось на 90 градусов на правый борт менее чем за 15 секунд, а через 18 минут затонуло.

Эвакуация и расследование

Ни один спасательный плот на борту не надулся и не освободился автоматически. Один из членов экипажа вплавь вернулся к судну и вручную освободил плот, который надулся в 04:24. Выживших спас экипаж находившейся неподалёку яхты Sir Robert Baden-Powell.

Главный инспектор MAIB Роб Лодер заявил, что события развивались чрезвычайно быстро: за 14 минут спокойные условия сменились ветром скоростью не менее 68 узлов. В Великобритании продолжаются коронерские разбирательства относительно гибели Майка и Ханны Линчей, а также Джонатана и Джуди Блумеров. Затопление Bayesian также расследует Агентство морской безопасности и береговой охраны Великобритании.

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